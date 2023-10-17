На 5 млн тенге оштрафовали ТЭЦ Кызылординской области

Прокуроры оштрафовали на 5 млн тенге Кызылординскую ТЭЦ из-за незаконных требований для подключения отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Проверкой прокуратуры Кызылординской области в ГКП "Кызылординский теплоэлектроцентр" выявлены факты, ограничивающие права потребителей, в части установления незаконных требований при выдаче технических условий на подключение к сетям теплоснабжения", – говорится на официальном сайте ведомства.

По информации прокуратуры Кызылординской области, ТЭЦ при выдаче технических условий незаконно обязывал абонентов устанавливать дополнительные оборудования, не предусмотренные в типовой форме технических условий на подключение к сетям теплоснабжения.

"Вышеуказанные требования привели к дополнительным затратам потребителей в размере от 10 до 60 тыс. тенге.

Такие технические условия в 2022-2023 годах выданы свыше 100 потребителям", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура региона 18 августа внесла в областной акимат представление, по результатам рассмотрения которого в технических условиях исключены необоснованные требования с привлечением к дисциплинарной ответственности руководства ТЭЦ.

"ТЭЦ привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 164 КоАП (нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях) с наложением штрафа в размере 5 млн тенге (оплачен в полном объеме)", – добавили в прокуратуре.

Добавим, что Кызылординская ТЭЦ, по информации на сайте, была построена и введена в эксплуатацию в 1964 году как цех теплоснабжения целлюлозно-картонного комбината. Но в связи с возросшей потребностью в электроэнергии городов Кызылорда и Байконур правительство приняло решение о строительстве тепловой электростанции, и расширялась она несколькими очередями в 1967-1975-1989 годы.

ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" обеспечивает электрической энергией 40% энергопотребителей Кызылординского региона, а тепловой энергией снабжает 100% потребителей всего города, является единственным теплоснабжающим организацией города имеющий в своей структуре две электростанции.