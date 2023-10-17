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30 лет независимости Казахстана

"Есть заблуждение, что под ником тебя не найдут": МВД о призывах к митингам из TikTok

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Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в правительстве замглавы МВД заявил, что казахстанцы ошибаются, думая, что могут скрыть за ником любое высказывание или призыв в соцсетях, и их никогда не найдут, передает корреспондент NUR.KZ.

"По призывам (в соцсетях – прим. ред.): если граждане публикуют противоправный контент, то, естественно, мы их видим и по ним работаем. Мы устанавливаем таких людей. У нас есть заблуждение в обществе, что, если ты кому-то что-то сказал под каким-то ником, то тебя никогда не найдут. Это заблуждение.

Сразу хочу предупредить: там, где противоправный контент, мы либо ставим вопрос просто элементарно о блокировке, либо устанавливаем этих людей и ставим вопрос об ответственности. Некоторых привлекаем. Если речь идет о разжигании розни, то возбуждаем уголовные дела", — заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Казахстанским родителям он рекомендовал разговаривать с детьми касательно контента в соцсетях, чтобы дети не стали участниками или жертвами противоправных акций.

"В отношении детей – я всех призываю проводить работу. У нас у всех есть горький опыт: мы понимаем, чем это все может закончиться (речь о влиянии на детей через контент – прим. ред.).

Понятно, что мы не допустим никаких противоправных выступлений, и будем принимать своевременные меры, но работу разъяснительную необходимо каждому родителю, ректору проводить, чтобы их дети или учащиеся не стали участниками противоправных акций, либо как наихудший вариант – не стали их жертвами.

Мы помним недавние события (январские – прим. ред.)… поэтому я просто всех предупреждаю, что незаконные действия мы просто не допустим. Однозначно", – добавил замглавы МВД.

Отметим, замминистра МВД сегодня также прокомментировал распространяемое в соцсетях видео с колонной полицейских машин – сообщалось, якобы полиция едет на усиление из-за возможных митингов 25 октября в День Республики.

Ранее казахстанец предстал перед судом после публикации в TikTok видео с обвинениями девушки в проституции. Свою вину в клевете он признал и раскаялся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041341-est-zabluzhdenie-chto-pod-nikom-tebya-ne-naydut-mvd-o-prizyvah-k-mitingam-iz-tiktok/

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