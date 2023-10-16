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Арендованные авто продавали без документов в Алматы

Опубликовано:

Автомобили на дороге
Авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали мужчину по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он брал в аренду авто и продавал его без документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает официальный интернет-портал МВД, подозреваемый в крупном мошенничестве был задержан стражами порядка Алмалинского района. Им оказался 38-летний житель Алматинской области.

"Брал в аренду автомашины, снимал с них GPS и продавал третьим лицам по заниженной цене, под предлогом, что авто без документов. А деньги тратил по своему усмотрению. На данном этапе следствия установлена причастность гражданина О. к пяти аналогичным фактам мошенничества", – рассказал начальник УП Алмалинского района Олжас Шарипов.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

  • в крупном размере;
  • лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
  • в отношении двух или более лиц;
  • неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее в Акмолинской области выявили группу, которая занималась постановкой на учет и реализацией автомобилей криминального происхождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041193-arendovannye-avto-prodavali-bez-dokumentov-v-almaty/

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