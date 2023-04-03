Криминальные авто перегоняли из России и продавали в Казахстане

Автомобиль. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Акмолинской области выявили группу, которая занималась постановкой на учет и реализацией автомобилей криминального происхождения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, изобличена деятельность граждан, осуществлявших незаконный ввоз в Казахстан из России в период с 2020 по 2021 годы транспортных средств криминального происхождения.

Установлено, что группа лиц по предварительному сговору приобретала в Российской Федерации автомобили, находящиеся в розыске. Затем на них изготавливали поддельные документы, на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана.

После получения правоустанавливающих документов и государственных номерных знаков обвиняемые пересекали границу и завозили машины в нашу страну для последующей реализации добросовестным покупателям.

По делу вынесен приговор. Три человека получили 8, 7 и 6 лет лишения свободы. Судебный вердикт не вступил в законную силу.

Как указывается на портале egov.kz, чтобы зарегистрировать, поставить или снять с учета транспортное средство, необходимы:

документ, удостоверяющий личность;

уплата пошлин и сборов;

технический документ;

ГРНЗ, СРТС и (или) регистрационные документы транспортного средства, временно ввезенного в Республику Казахстан под обязательство об обратном вывозе;

приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу, заверенный печатью этой организации (за исключением субъектов частного предпринимательства), если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, номерной агрегат;

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства;

при замене шасси, рамы или несущего кузова транспортного средства: согласованные с Комитетом административной полиции МВД разрешение изготовителя базового транспортного средства или его официального представителя, официальные технологические документы изготовителей базового транспортного средства, утвержденная конструкторская документация, а также заключение, вынесенное уполномоченным сотрудником ОВД по результатам осмотра транспортного средства;

свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме согласно приложению 18 к ТР ТС 018/2011 при государственной регистрации транспортного средства, находящегося в эксплуатации и зарегистрированного на единой таможенной территории Таможенного союза, в связи с его переоборудованием;

одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси транспортного средства.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации постоянного места жительства, справке или свидетельстве о регистрации юридического лица, об оплате налога, пошлин и сборов, содержащиеся в государственных информационных системах, работник госкорпорации "Правительство для граждан" получает из соответствующих государственных информационных систем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015124-kriminalnye-avto-peregonyali-iz-rossii-i-prodavali-v-kazahstane/