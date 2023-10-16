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Мужчину отправили убирать улицы в ВКО за глупый поступок ценою в 200 тенге

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Уборка желтой листвы осенью
Уборка улицы. Иллюстративное фото: Mac99/Getty Images

В Восточно-Казахстанской области мужчину отправили убирать улицы за глупый поступок ценою в 200 тенге. Он получил 50 часов общественных работ из-за кастета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

По словам мужчины, он хотел сдать кастет на металлом и заработать деньги. Его задержали сотрудники Линейного отдела полиции на станции Усть-Каменогорск-1. В ходе обыска у него и был обнаружен кастет. Его направили на экспертизу.

Специалисты заключили, что он был изготовлен заводским способом и является холодным оружием.

За свой опрометчивый поступок ценою в 200 тенге 34-летний мужчина предстал перед судом и получил 50 часов общественный работ.

"Осужденный поставлен на учет в службу пробации Усть-Каменогорска. Его документы были направлены в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Сейчас он убирает осенний листопад", - рассказал заместитель начальника отдела службы пробации Усть-Каменогорска Сымбат Ботаев.

Добавим, что согласно ч.1 ст.287 УК РК незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей (до 690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041161-muzhchinu-otpravili-ubirat-ulitsy-v-vko-za-glupyy-postupok-tsenoyu-v-200-tenge/

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