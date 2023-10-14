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Начальника полиции приговорили к длительному сроку в Костанайской области

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Полицейские в форме
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отдела полиции Денисовского района, начальника ОМПС и старшего инспектора СГПП отдела полиции этого же района. Их обвиняли в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Все трое предстали перед судом по ст.366 ч.3 п.п.1, 2 УК РК (Получение взятки лицами, занимающими ответственную государственную должность в правоохранительных органах, путем вымогательства, в группе лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что начальник отдела полиции Денисовского района дал указание двоим подчиненным встретиться с генеральным директором ТОО и крестьянского хозяйства.

Они должны были потребовать взятку в виде пшеницы за непривлечение к административной ответственности водителей и механизаторов ТОО и КХ при осуществлении ими зерноуборочных работ и перевозки зерна.

"В свою очередь, генеральный директор ТОО, опасаясь, что в случае отказа сорвутся сроки уборочной кампании, согласился на передачу взятки в виде зерна пшеницы в размере около 30 тонн. 

В этот же день двое обвиняемых незаконно полученное зерно пшеницы реализовали на общую сумму более 3 млн тенге", - отмечается на официальном сайте Костанайского областного суда.

Подсудимые свою вину не признали.

Однако суд вынес обвинительный приговор - начальник полиции получил 8 лет лишения свободы, а глава ОМПС и старший инспектор - по 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они должны будут в учреждениях УИС средней безопасности.

Также им пожизненно запрещено работать на госслужбе. Их лишили специальных званий "полковник полиции", "подполковник полиции" и "капитан полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.366 ч.3 п.п.1, 2 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040973-nachalnika-politsii-prigovorili-k-dlitelnomu-sroku-v-kostanayskoy-oblasti/

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