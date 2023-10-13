Цех по добыче золота обнаружили в сарае жителя Жамбылской области (видео)

Полицейские Жамбылской области нашли в сарае сельчанина цех по добыче золота. И теперь мужчине грозит уголовное наказание, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает сюжет телеканала, стражи порядка нашли оборудование и инструменты для добычи золота в хозяйственной пристройке 54-летнего мужчины.

По версии следствия, жителя села собирал руду рядом с прииском в Мойынкумском районе и привозил ее домой. Затем на самодельных электродробилках превращал все в песок, из которого специальными средствами вымывал золото.

"При проверке обнаружены и изъяты три самодельные дробилки, а также камни различных пород общим весом около 1 тонны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – рассказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Источник: КТК

Добавим, что, согласно части 1 статьи 295-1 УК РК, незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.