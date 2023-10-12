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Антикор проводит расследование в отношении главы управления культуры Шымкента

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Сакен Шакеев
Сакен Шакеев. Фото: gov.kz

В Сети появилась информация, что в отношении руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Сакена Шакеева проводят расследование. Ее подтвердили в пресс-службе Антикора, передает NUR.KZ.

"Да, подтверждаем, что начато досудебное расследование. Подробности будут позже", - пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

По данным официального сайта Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, Сакен Шакеев родился 26 октября 1989 года в Западно-Казахстанской области.

Образование - бакалавриат и магистратура по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2008 году администратором по хозяйству департамента административно-правовой работы, 2009-2014 годах был ведущим менеджером департамента логистики, в 2014-2015 годах - юристом департамента финансов и административно-правовой работы, в 2015-2017 годах - директором департамента логистики, в 2017-2020 годах - вице-президентом АО "Қазақ әуендері" Министерства культуры и спорта РК.

С 6 сентября 2022 года занимал должность заместителя руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Шымкента. 10 марта 2023 года возглавил это ведомство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040721-zaderzhan-glava-upravleniya-kultury-shymkenta/

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