Обещал не объявлять в розыск за 300 тыс. тенге: полицейскому вынесли приговор в Астане

В столице вынесли приговор уже экс-сотруднику полиции, который пообещал одному из подозреваемых не объявлять его в розыск, если тот заплатит 300 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

На официальном сайте суда Астаны сообщили, что 11 октября 2023 года столичный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении К. по факту покушения на мошенничество должностным лицом (ст.ст.24 ч.3 – 190 ч.3 п.2 УК РК).

Как объяснили представители суда, К., являясь сотрудником полиции, ввел в заблуждение подозреваемого Б., пообещав не объявлять его в розыск. За это страж порядка затребовал сумму в размере 300 тыс. тенге.

При этом Б. в свою очередь обратился в Антикоррупционную службу.

"В результате проведенных негласных следственных действий К. был задержан Антикоррупционной службой при передаче Б. денежных средств", – говорится в сообщении.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде штрафа.

Отмечается, что вина подсудимого была доказана признательными показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшего, а также материалами негласных следственных действий.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие троих малолетних детей. Отягчающим обстоятельством – нарушение принятой им присяги.

"Приговором суда К. признан виновным в совершении должностным лицом покушения на мошенничество с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 млн 250 тыс. тенге в доход государства, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – добавили в суде.

Также, в соответствии со статьей 49 УК РК, он был лишен специального звания "капитана полиции".

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.