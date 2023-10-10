Бывшего замначальника ЖКХ Темиртау объявили в международный розыск

Экс-заместитель начальника отдела ЖКХ Темиртау объявлен в международный розыск - информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердили в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале "Вечерняя Караганда" появилась информация об объявлении бывшего замначальника ЖКХ Темиртау в розыск. По словам автора, его ищут по делу о пропаже труб на десятки миллионов тенге.

В публикации говорится, что он работал в Темиртау и Жезказгане на руководящих должностях в сфере ЖКХ, и в этих городах пропадали трубы. Уточняется, что в Темиртау он перевелся в 2020 году.

По словам автора, экс-замначальника подозревают в краже труб в этом городе, однако он скрывается от уголовного преследования - объявлен в международный розыск.

Информацию, опубликованную в соцсетях, прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту корреспонденту NUR.KZ там сообщили, что в отношении 28-летнего жителя города Темиртау зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК.

В ведомстве подтвердили, что он объявлен в международный розыск - такое решение было принято еще в июле текущего года.

Согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, что прошлой осенью жители около 60 многоэтажек в Темиртау остались без отопления из-за аварии, которая произошла на ремонтируемом участке тепломагистрали.

Она случилась из-за неправильной установки опоры - выдавило сальник на компенсаторе.