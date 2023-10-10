Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бывшего замначальника ЖКХ Темиртау объявили в международный розыск

Опубликовано:

Новые трубы лежат на земле
Трубы. Иллюстративное фото: Sergiy Trofimov Photography/Getty Images

Экс-заместитель начальника отдела ЖКХ Темиртау объявлен в международный розыск - информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердили в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале "Вечерняя Караганда" появилась информация об объявлении бывшего замначальника ЖКХ Темиртау в розыск. По словам автора, его ищут по делу о пропаже труб на десятки миллионов тенге.

В публикации говорится, что он работал в Темиртау и Жезказгане на руководящих должностях в сфере ЖКХ, и в этих городах пропадали трубы. Уточняется, что в Темиртау он перевелся в 2020 году.

По словам автора, экс-замначальника подозревают в краже труб в этом городе, однако он скрывается от уголовного преследования - объявлен в международный розыск.

Информацию, опубликованную в соцсетях, прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту корреспонденту NUR.KZ там сообщили, что в отношении 28-летнего жителя города Темиртау зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК.

В ведомстве подтвердили, что он объявлен в международный розыск - такое решение было принято еще в июле текущего года.

Согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Напомним, что прошлой осенью жители около 60 многоэтажек в Темиртау остались без отопления из-за аварии, которая произошла на ремонтируемом участке тепломагистрали.

Она случилась из-за неправильной установки опоры - выдавило сальник на компенсаторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040423-byvshego-zamnachalnika-zhkh-temirtau-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.