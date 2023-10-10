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Раздетый по пояс астанчанин пробил головой стеклянную перегородку в участке

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Астанчанин и двое полицейских в участке
Астанчанин в участке. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Пьяного астанчанина доставили за драку на улице в участок. Там он не подчинялся требованиям полиции, затем пробил головой перегородку фронт-офиса, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Патрульные полицейские доставили 30-летнего жителя Астаны в управление полиции района Байконыр за драку на улице. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

"Игнорируя полицейских, парень не подчинялся законным требованиям сотрудников. Находясь в холле здания, он повредил перегородку фронт-офиса", – говорится в публикации.

Мужчина, как рассказали в столичном ДП, подошел к стеклянной перегородке и со всей силы ударил ее головой. В результате от удара на стекле образовались трещины.

Момент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовали в официальном Instagram-профиле городского ДП.

В итоге за повреждение имущества мужчину оштрафовали на 69 тыс. тенге. Решением суда его признали виновным по статье 147-1 КоАП РК.

Кроме того, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в его отношении возбудили административное производство по статье 667 КоАП – мужчине грозит штраф 30 МРП (103,5 тыс. тенге) или арест до 15 суток.

Добавим, согласно статье 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф 20 МРП (69 тыс. тенге) либо арест от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040278-razdetyy-po-poyas-astanchanin-probil-golovoy-steklyannuyu-peregorodku-v-uchastke-video/

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