Бота Елеусизова назначена акимом в Алматинской области

По согласованию с Администрацией президента распоряжением главы Алматинской области Бота Елеусизова назначена на должность акима Уйгурского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Бота Елеусизова родилась 16 января 1975 года в Кегенском районе Алматинской области.

Имеет два высших образования: закончила Казахский государственный сельскохозяйственный институт и Казахский государственный женский педагогический институт.

В разные годы работала специалистом, главным специалистом аппарата акима Тургенского сельского округа Енбекшиказахаского района, заместителем акима Тургенского сельского округа, акимом Тургенского сельского округа, заместителем акима Кегенского района.

С 2022 года руководила Управлением внутренней политики Алматинской области.

По информации сайта Чунджа.kz, Уйгурский район - административная единица на юго-востоке Алматинской области. Был образован в 1935 году решением КАЗ ЦИК. Район расположен в 243 км северо-восточней Алматы и в 365 км к юго-западу от Талдыкоргана.

В районе имеются 25 населенных пунктов, которые расположены в 14 сельских округах.

На его территории находятся реликтовая Ясеневая роща и Чарынский каньон. Административный центр - село Чунджа.