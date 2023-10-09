Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бота Елеусизова назначена акимом в Алматинской области

Опубликовано:

Бота Елеусизова
Бота Елеусизова. Фото: акимат Алматинской области

По согласованию с Администрацией президента распоряжением главы Алматинской области Бота Елеусизова назначена на должность акима Уйгурского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Бота Елеусизова родилась 16 января 1975 года в Кегенском районе Алматинской области.

Имеет два высших образования: закончила Казахский государственный сельскохозяйственный институт и Казахский государственный женский педагогический институт.

В разные годы работала специалистом, главным специалистом аппарата акима Тургенского сельского округа Енбекшиказахаского района, заместителем акима Тургенского сельского округа, акимом Тургенского сельского округа, заместителем акима Кегенского района.

С 2022 года руководила Управлением внутренней политики Алматинской области.

По информации сайта Чунджа.kz, Уйгурский район - административная единица на юго-востоке Алматинской области. Был образован в 1935 году решением КАЗ ЦИК. Район расположен в 243 км северо-восточней Алматы и в 365 км к юго-западу от Талдыкоргана.

В районе имеются 25 населенных пунктов, которые расположены в 14 сельских округах.

На его территории находятся реликтовая Ясеневая роща и Чарынский каньон. Административный центр - село Чунджа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040137-bota-eleusizova-naznachena-akimom-v-almatinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.