Драка на свадьбе: видео с большим количеством автопатрулей на улице Павлодара объяснили в полиции

В социальных сетях появилось видео, которое было снято минувшей ночью в Павлодаре, на кадрах можно заметить большое количество патрульных авто. В городском департаменте полиции объяснили причину, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике tipavlo.dar в Instagram. На кадрах видно, как несколько патрулей едут друг за другом по дороге, далее показано большое скопление патрульных машин в одном месте.

"Пишут, что у одного из ресторанов Павлодаре была драка, оказали сопротивление", – говорится в описании ролика.

Многие пользователи Сети удивились такому большому количеству патрульных машин, приехавших на вызов.

"Вот это драка, обычно на драку столько не приезжают", "Ойбай, зачем так, прямо как будто террористов ловите", "А зачем так много вас там?" – вопрошали комментаторы.

Под публикацией также появился комментарий Департамента полиции Павлодара. В полиции сообщили, что автопатрули выехали на вызов о драке на свадьбе.

"В полицию Павлодара поступило сообщение о том, что "в кафе произошла драка". На вызов были направлены автопатрули. Установлено, что конфликт произошел на свадьбе между знакомыми.

Все участники от заявлений и каких-либо разбирательств отказались. Вместе с тем, полицией в отношении участников конфликта составлены административные материалы по статье 440 и 437 КРКоАП, наложены штрафы", – рассказали в ДП города.

Отметим, что по статье 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф:

на физических лиц – в размере 5 МРП (17 250 тенге);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 000 тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге).

При этом, по статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 5 суток.