Килограммовые монеты на 85 млн тенге изъяли у казахстанцев в аэропорту (фото)

В аэропорту Астаны задержали двух казахстанцев. Их подозревают в провозе незадекларированных коллекционных монет на 85 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщила пресс-служба КНБ в Telegram, 7 октября в международном аэропорту Астаны задержали двух казахстанцев, подозреваемых в провозе незадекларированных коллекционных монет.

Задержание проводилось военнослужащими управления пограничного контроля ПС КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра воздушной гавани.

По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тыс. тенге, весом 2 и 1 кг изготовлены из золота 999 пробы. Предполагаемая таможенная стоимость составляет порядка 85 млн тенге.

Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Казахстана.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США (более 4,7 млн тенге).

Сумма, превышающая в эквиваленте вышеупомянутую, подлежит обязательному таможенному декларированию. Исключения составляют случаи ввоза или вывоза, осуществляемого с/на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС.