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Килограммовые монеты на 85 млн тенге изъяли у казахстанцев в аэропорту (фото)

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Монета номиналом 100000 тенге
Монета номиналом 100000 тенге. Фото: t.me/knbgov_kz

В аэропорту Астаны задержали двух казахстанцев. Их подозревают в провозе незадекларированных коллекционных монет на 85 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщила пресс-служба КНБ в Telegram, 7 октября в международном аэропорту Астаны задержали двух казахстанцев, подозреваемых в провозе незадекларированных коллекционных монет.

Задержание проводилось военнослужащими управления пограничного контроля ПС КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра воздушной гавани.

По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тыс. тенге, весом 2 и 1 кг изготовлены из золота 999 пробы. Предполагаемая таможенная стоимость составляет порядка 85 млн тенге.

Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Казахстана.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США (более 4,7 млн тенге).

Сумма, превышающая в эквиваленте вышеупомянутую, подлежит обязательному таможенному декларированию. Исключения составляют случаи ввоза или вывоза, осуществляемого с/на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040002-zolotye-monety-nominalom-100-000-tenge-izyali-u-kazahstantsev-v-aeroportu/

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