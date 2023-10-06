"Вырвал из рук": алматинцев грабили на мопедах и отбирали у них смартфоны

Жители Алматы стали жертвами ограбления на мопедах – у них из рук вырывали смартфоны. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из пострадавших оказался житель Ауэзовского района города.

"Он рассказал, что во дворе одного из домов 8-го микрорайона, неожиданно мимо промчался мопед. А в тот момент, когда транспортное средство поравнялось с пешеходом, неизвестный вырвал у потерпевшего телефон из рук. Недалеко от места происшествия, своего выхода ожидал еще один фигурант – скупщик", – рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

Он добавил, что подозреваемых задержали, ими оказались гражданин Ж. 2002 года рождения и гражданин М. 2004 года рождения. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 191 УК РК.

Подозреваемым в скупке краденых телефонов стал гражданин И. 1976 года рождения. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 196 УК РК.

Полицейские также устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный:

с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Также за нарушение статьи 196 УК РК, а именно приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, грозит минимальное наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.