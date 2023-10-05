Мужчину связали скотчем в алматинском офисе "Казахтелекома" (видео)

Видео с мужчиной, которого связывают скотчем в одном из офисов "Казахтелекома", распространяют казахстанцы в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с мужчиной, которого связывают скотчем, появилось в Сети 5 октября.

"Однажды в "Казахтелеком" усмирили клиента скотчем", — говорится в подписи к видео.

Между тем в пресс-службе АО "Казахтелеком" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 4 октября во фронт-офисе на пересечении улиц Шаляпина и Берегового.

"Гражданин Н., по словам очевидцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, и представлял угрозу для всех находящихся в данном помещении. В том числе, для детей", — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании уточняют, что на устные предупреждения сотрудника Службы безопасности человек не реагировал. Чтобы обеспечить безопасность других клиентов и сотрудников абонентского отдела, Служба безопасности приняла вынужденные меры по недопущению противоправных действий со стороны агрессивно настроенного посетителя до прибытия полиции.

"Отметим, что в данном процессе принимали участие и клиенты, которые опасались за свою жизнь и здоровье.

Компания приносит извинения всем клиентам абонентского отдела за сложившуюся ситуацию. Высокое качество услуг, сервис и безопасность клиентов являются нашим основным приоритетом.

Юристы "Казахтелеком" совместно с правоохранительными органами должны дать юридическую оценку инциденту в самое ближайшее время. Со стороны компании также будут усилены меры безопасности", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту проверку проводит отдел полиции при УП Ауэзовского района.

Правонарушитель - гр. 1978 года рождения, привлечен к ответственности по ст.440 КобАП РК "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения".

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