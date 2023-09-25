Двух девушек задержали после похода в кафе в Актобе

Пара девушек в одном из кафе Актобе подсела к двум парням, после чего они лишились своих мобильных телефонов. Сейчас по факту кражи проводится расследование, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

19 сентября в отдел полиции Актобе обратились двое парней с заявлением о краже. По их словам, в этот день ближе к вечеру они пошли в кафе поужинать. Там к ним подошли две девушки. Одна из них оказалась знакомой одного из молодых людей, девушки подсели к ним.

Через некоторое время парни вышли на улицу, оставив свои мобильные телефоны на столе. Когда вернулись, не обнаружили ни девушек, ни своих гаджетов.

Потерпевшие оценили ущерб в 83 тысячи и 180 тысяч тенге. Прибывшие на место правоохранители по записям камер видеонаблюдения установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции.

По факту кражи заведено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РК. Подозреваемые вину признали. Ведется расследование.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.