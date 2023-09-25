Двух девушек задержали после похода в кафе в Актобе
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Пара девушек в одном из кафе Актобе подсела к двум парням, после чего они лишились своих мобильных телефонов. Сейчас по факту кражи проводится расследование, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
19 сентября в отдел полиции Актобе обратились двое парней с заявлением о краже. По их словам, в этот день ближе к вечеру они пошли в кафе поужинать. Там к ним подошли две девушки. Одна из них оказалась знакомой одного из молодых людей, девушки подсели к ним.
Через некоторое время парни вышли на улицу, оставив свои мобильные телефоны на столе. Когда вернулись, не обнаружили ни девушек, ни своих гаджетов.
Потерпевшие оценили ущерб в 83 тысячи и 180 тысяч тенге. Прибывшие на место правоохранители по записям камер видеонаблюдения установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции.
По факту кражи заведено уголовное дело по ч.1 ст.188 УК РК. Подозреваемые вину признали. Ведется расследование.
Наказание за кражу в Казахстане
Согласно ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037983-dvuh-devushek-zaderzhali-posle-pohoda-v-kafe-v-aktobe/