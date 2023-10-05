Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте

В Шымкенте был задержан находившийся в международном розыске 32-летний гражданин Узбекистана. Сейчас решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, 32-летний гражданин Узбекистана был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны в июле этого года за совершение кражи в крупном размере.

Задержали его сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Шымкента.

"Приверженец деструктивного религиозного течения пребывал на территории Казахстана без регистрации. В настоящее время он находится под стражей. Проводится работа по экстрадиции задержанного в Узбекистан", - рассказали в МВД.

По информации сайта Верховного суда РК, 56 статья Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой в Минске 22 января 1993 года, предусматривает следующие обязанности выдачи: