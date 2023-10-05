Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Шымкенте
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В Шымкенте был задержан находившийся в международном розыске 32-летний гражданин Узбекистана. Сейчас решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
По информации новостного Telegram-канала ведомства, 32-летний гражданин Узбекистана был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны в июле этого года за совершение кражи в крупном размере.
Задержали его сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Шымкента.
"Приверженец деструктивного религиозного течения пребывал на территории Казахстана без регистрации. В настоящее время он находится под стражей. Проводится работа по экстрадиции задержанного в Узбекистан", - рассказали в МВД.
По информации сайта Верховного суда РК, 56 статья Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принятой в Минске 22 января 1993 года, предусматривает следующие обязанности выдачи:
- договаривающиеся стороны обязуются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение;
- выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой договаривающихся сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание;
- выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с законодательством запрашивающей и запрашиваемой договаривающихся сторон являются наказуемыми и за совершение которых лицо, выдача которого требуется, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039653-nahodyaschegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-inostrantsa-zaderzhali-v-shymkente/