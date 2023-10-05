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"Хотел пошутить": 14-летнего подростка заподозрили в лжетерроризме в Алматы

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Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию Алматы поступило заявление об угрозах со стороны 14-летнего подростка о том, что он якобы собирается заминировать школу, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным представителей МВД, 2 октября в 10:43 в полицию поступил сигнал об угрозе минирования.

"Проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, в результате чего аноним установлен", – сообщил начальник Управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Дархан Абикулов.

Как выяснили сотрудники ведомства, гражданин Р. 2009 года рождения через социальную сеть отправил угрозу своему знакомому и подытожил, что планирует заминировать его школу.

"По словам юноши, отправляя угрозу о лжеминировании, он хотел подшутить над своим знакомым. За эту шутку к ответственности привлечены родитель подростка. В отношении них возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей".

Собранный административный материал будет направлен в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних", – подчеркнул полицейский.

Представители МВД также напомнили, что такие противоправные действия влекут за собой расходование значительных сил и средств экстренных и правоохранительных служб. При этом они отметили, что помимо привлечения к ответственности, виновное лицо по решению суда оплачивает в полном объеме расходы за ложный вызов.

Также в ДП напомнили, что, согласно требованиям статьи 273 УК РК, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Добавим, что согласно статье 127 УК РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

При этом, если то же нарушение было установлено повторно в течение года после наложения административного взыскания, оно влечет штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 5 суток.

"Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток", – говорится в тексте КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039650-hotel-poshutit-14-letnego-podrostka-zapodozrili-v-lzheterrorizme-v-almaty/

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