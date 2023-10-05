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Девушка-"призрак" пугала жителей Семея в подземном переходе

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Человек в костюме приведения среди деревьев
Приведение. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские оштрафовали 22-летнюю жительницу Семея, которая, переодевшись в костюм призрака, пугала горожан в подземном переходе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщили полицейские в официальном Telegram-канале Департамента полиции области Абай, в воскресенье вечером в одном из подземных переходов Семея девушка в костюме призрака пугала горожан.

"По данному факту полицейскими была установлена личность правонарушителя, которая в общественном месте нарушала спокойствие горожан, пугая прохожих своим видом", – говорится в сообщении.

Под подозрение попала 22-летняя горожанка. В отношении нее были собраны материалы по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Отмечается, что суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 69 тыс. тенге.

"Уважаемые семейчане! Департамент полиции области Абай убедительно просит соблюдать правила поведения в общественных местах и не нарушать спокойствие граждан", – обратились стражи порядка к жителям города.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039611-devushka-prizrak-pugala-zhiteley-semeya-v-podzemnom-perehode/

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