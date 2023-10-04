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Полицейские устроили погоню за 73-летним водителем "Лады" в Актюбинской области (видео)

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Полицейские авто на дороге
Полицейские авто. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Актюбинской области сотрудникам патрульной полиции пришлось устроить погоню за водителем, скрывшимся с места ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, водитель автомашины "ВАЗ-21114" устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

"Водителя установили и пригласили для составления протокола. Однако 73-летний житель Актобе приехал, но устроил скандал и уехал", - говорится в сообщении.

В итоге ему выписали еще один протокол плюс к предыдущим двум - по части 1 статьи 613 КоАП РК "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел".

Отметим, согласно части 1 статьи 613 КоАП РК, невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) либо административный арест на срок до трех суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039587-politseyskie-ustroili-pogonyu-za-73-letnim-voditelem-lady-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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