Подполковника полиции осудили в Караганде

В Караганде перед судом по обвинению в халатности предстал 36-летний подполковник полиции, занимавший должность начальника процессингового центра управления административной полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Как следует из материалов дела, подсудимый вносил некорректные данные об объемах двигателей автомобилей в автоматизированную информационную систему "Сервисный центр", из-за чего бюджет недополучил более 8,5 млн тенге налогов с автовладельцев.

Также ему вменялось ошибочное внесение в базу данных информации об автомобилях, ввезенных из России. В результате такой ошибки владельцу одной машины был причинен материальный ущерб в размере 3,5 млн тенге.

Уголовное дело в отношении подполковника полиции рассмотрено в суде в согласительном производстве. Обвиняемый полностью признал вину и пошел на сделку с прокурором.

Учитывая процессуальное соглашение, Казыбекбий районный суд признал подсудимого виновным по ч.2 ст.371 УК РК "Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия".

Он получил 2 года ограничения свободы и на 3 года лишен права занимать должности на госслужбе. Также его привлекли к принудительному труду - по 100 часов ежегодно в общественных местах.

Добавим, что согласно ч.2 ст.371 УК РК халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей (до 13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.