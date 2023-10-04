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Около 250 млн тенге вложили более 80 казахстанцев в финпирамиду

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Человек в наручниках
Человек с наручниками. Иллюстративное фото: Chanin Nont/Getty Images

Несколько ТОО в Астане подозреваются в руководстве финпирамидами. Согласно данным, они также осуществляли мнимую деятельность по реализации стройматериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денег вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств.

По данным агентства, минимальная сумма вложения – 200 тыс. тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней.

Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан". Их также подозревают в мнимой деятельности по реализации строительных материалов и привлечении денег вкладчиков, обещая при этом большие проценты вознаграждения.

Также компании обещали дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика, сообщили в АФМ.

Санкцией суда организатору данной финпирамиды избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент установлены потерпевшие – более 80 человек. Общая сумма материального ущерба, нанесенного им, равна более 250 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039447-svyshe-250-mln-tenge-vlozhili-bolee-80-kazahstantsev-v-finpiramidu/

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