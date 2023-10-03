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Таксистов обманывали в Алматы

Опубликовано:

Водитель стоит возле такси
Таксист. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Алматы задержала 33-летнего жителя Алматинской области, подозреваемого в краже смартфонов у таксистов, которые подвозили его, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

Полиция города задержала подозреваемого в неоднократном совершении мошенничества в Алматы. Им оказался 33-летний житель Алматинской области.

"По информации стражей порядка, гражданин А. под видом клиента садился в такси. Приехав на адрес, просил у водителя мобильное устройство, чтобы позвонить, и скрывался. Чужие телефоны злоумышленник продавал, а вырученные деньги тратил на себя", – говорится в сообщении.

Уголовные дела зарегистрированы по статье 190 УК РК, подозреваемый находится под стражей.

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

Тем временем в полиции не исключили, что возможных жертв может быть больше. Поэтому граждан, опознавших задержанного, просят позвонить по телефонам:

  • 8 705 555 77 63;
  • 8 775 747 77 78;
  • 8 778 591 91 35.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество и лишить его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039358-taksistov-obmanyvali-i-zabirali-telefony-v-almaty/

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