"Заставил встать лицом к стене": обыск довел казахстанку до слез

В Павлодарской области задержали лжеполицейского, который угрожал арестовать местного жителя. Криминальной историей поделился оперативник Максат Тлеубек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"В полицию позвонила женщина, на другом конце трубки она плакала и испуганным голосом сообщила, что мужчина, представившись полицейским, угрожал знакомому арестовать его за ограбление, заставил встать лицом к стене и обыскал. Не обнаружив ничего, отобрал у нее сумочку, откуда изъял якобы до выяснения обстоятельств телефон Nokia и зарядное устройство. Нами был проведен ряд оперативных мероприятий, в результате подозреваемый был задержан", - рассказал Максат Тлеубек.

За свои деяния злоумышленник был осужден и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Отбывать срок его отправили в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Напомним, ранее в Актобе 17-летний парень нашел кастет и решил его продать. Разместил объявление в соцсетях на странице "Продай и купи". На него откликнулся покупатель и предложил встретиться. Уже на месте мужчина представился сотрудником полиции и за продажу холодного оружия начал вымогать деньги.

Испугавшись, молодой человек заложил свой мобильный телефон в ломбард и отдал 133 тысячи тенге. В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан 22-летний подозреваемый. В отношении него возбудили дело по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Также в Северо-Казахстанской области мошенник пытался обмануть жителя региона, представившись в телефонном разговоре именем заместителя начальника ДП региона. Однако мужчина, не поверив злоумышленнику, записал разговор и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.