Аферист пытался обмануть жителя СКО, представившись замначальника полиции

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Северо-Казахстанской области мошенник пытался обмануть жителя региона, представившись именем заместителя начальника Департамента полиции СКО. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в СКО активизировались мошенники, которые перед тем как разыграть старый сценарий "звонка из банка", представляются сотрудниками полиции или прокуратуры. При этом для убедительности они называют имена действующих сотрудников, включая руководство областного ДП.

Как правило, аферисты пытаются уверить потенциальных жертв, что проводится расследование в отношении недобросовестных работников банка. Якобы они собираются оформить на имя человека крупный кредит, и, чтобы избежать этого, необходимо сделать это самому, после чего вывести деньги на предложенный преступниками счет.

Подобный инцидент произошел в районе М. Жумабаева - мужчине позвонил неизвестный и представился заместителем начальника ДП СКО Русланом Назаровым. Мужчина, не поверив злоумышленнику, записал разговор и сообщил о происшествии в полицию.

"Подобные случаи не редкость. Мошенники стремятся психологически надавить на человека, торопят, чтобы не оставить ему времени на размышления.

Важно помнить, что сотрудники криминальной полиции не ведут подобных разговоров по телефону. Они могут допросить человека в качестве свидетели или подозреваемого — это делается только при личной встрече и только с предварительным извещением повесткой.

Если вы получили подозрительный звонок, обратитесь на канал 102. Можно записаться на личный прием к сотруднику, именем которого представились мошенники. Если преступники представляются работниками банка, позвоните в банк по официальному телефону и перепроверьте факт звонка. Чтобы убедиться в сохранности своих сбережений, обратитесь в банк лично", - комментирует Руслан Назаров.

За семь месяцев в СКО зарегистрировано 464 интернет-мошенничества, из них 129 — по схеме "звонок из банка".

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают казахстанцев, представляясь именем министра индустрии и инфраструктурного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983001-aferist-pytalsya-obmanut-zhitelya-sko-predstavivshis-zamnachalnika-politsii/