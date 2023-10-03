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Выручку из кассы вытащили перед уснувшей продавщицей в Алматы (видео)

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Девушка спит на столе
Девушка спит. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Деньги украли из кассы рядом со спящей продавщицей магазина в торговом доме Алматы. Произошедшее попало на видео, подозреваемого установили, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД, полиция города задержала двоих подозреваемых в ряде краж, совершенных в Алматы.

В первом случае с заявлением обратилась продавец одного из рынков. Она сообщила, что неизвестная девушка, совершила кражу золотых изделий на сумму 300 тысяч тенге.

"Действия “покупательницы” были зафиксированы камерой видеонаблюдения. В ходе проведения розыскных мероприятий задержана гражданка Ж. 1984 года рождения, жительница Караганды", – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Он отметил, что в ходе следствия предварительно установлена причастность задержанной к нескольким эпизодам других подобных краж.

Второй факт произошел в одном из торговых домов в Алматы. Деньги из кассы вытащили, когда продавщица заснула.

"Неизвестный похитил из кассы 400 тысяч тенге. На видеозаписи видно, что девушка за прилавком уснула. Молодой человек, воспользовавшись ситуацией, открыл ящик и "умыкнул" деньги. По подозрению в совершении данного преступления задержан житель Алматинской области – гражданин С. 1998 года рождения", – рассказал Шынасилов.

Оба задержанных признались в содеянном. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 188 УК РК.

В полиции добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно части 1 статьи 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039331-vyruchku-iz-kassy-vytaschili-iz-pod-nosa-u-spyaschey-prodavschitsy-v-almaty-video/

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