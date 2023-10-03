Мужчина присвоил полномочия должностного лица в России и сбежал в Казахстан

Мужчину, осужденного в России за присвоение полномочий должностного лица и два года находившегося в межгосударственном розыске, задержали в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сотрудники Октябрьского отдела полиции УП Караганды задержали 26-летнего мужчину, два года находившегося в межгосударственном розыске.

Он скрывался от федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю, будучи осужденным по ст.288 УК РФ, предусматривающей наказание за присвоение полномочий должностного лица.

В отношении него был вынесен вердикт, исключавший такую крайнюю меру, как лишение свободы.

Осужденный воспользовался этим и скрылся. В 2021 году мужчину объявили в межгосударственный розыск. Два года он находился в бегах, пока не попал в поле зрения карагандинских полицейских.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Российской стороне отправлено уведомление о задержании разыскиваемого.

Добавим, что согласно ст.288 УК РФ присвоение государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей (около 193 тыс. тенге) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.