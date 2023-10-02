Крупные суммы исчезали в кассах супермаркетов после смены одной и той же стажерки в Караганде
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21-летнюю девушку подозревают в двух случаях хищения денег из кассы в супермаркетах Караганды. Предварительная сумма ущерба составила 300 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МВД Polisia.kz.
Администрация одного из супермаркетов Караганды обратилась в полицию с заявлением.
"Выяснилось, что в торговое предприятие в качестве стажера устроилась некая девушка. Она попросила попрактиковаться на кассовом аппарате. На следующий день новый сотрудник почему-то не пришел на работу, в дальнейшем вообще пропал из виду.
Причина внезапного исчезновения девушки стала понятной, когда во время ревизии выявилось хищение денежных средств из кассового аппарата, который она обслуживала", – говорится в сообщении.
Сумма ущерба составила 220 тысяч тенге. Полиция задержала подозреваемую – 21-летнюю девушку. Она, как сообщается, дала признательные показания. Вскоре выяснилось, что девушка, возможно, причастна к другой краже 80 тысяч тенге из кассы другого городского супермаркета, где тоже стажировалась.
Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК.
Согласно данной статье УК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039143-krupnye-summy-ischezali-v-kassah-supermarketov-posle-smeny-odnoy-i-toy-zhe-stazherki-v-karagande/