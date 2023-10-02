Полиция и КНБ провели самое крупное задержание в Казахстане (видео)
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Свыше 15 тонн незаконно добытого рачка артемия салина изъяли полицейские СКО совместно с ДКНБ региона. Это самое крупное задержание в Казахстане по подозрению в незаконной добыче рыбных ресурсов, водных животных или растений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО совместно с коллегами из ДКНБ при координации прокуратуры региона выявили и обезвредили группу североказахстанцев, подозреваемых в добыче рачка артемия салина без разрешительных документов в Мамлютском районе.
На территории зарегистрированного летом предприятия и на частном подворье одного из подозреваемых изъято суммарно свыше 15 тонн, из них свыше 12 тонн переработанного рачка.
В задержании приняли участие сотрудники подразделения специального назначения "Арлан" и специального отряда быстрого реагирования. Также у одного из подозреваемых изъято 6 патронов к нарезному оружию калибра 7,62, у другого - пистолет ПМ с нарезкой для глушителя и 4 патрона к нему.
"Факт зарегистрирован по ч.3 ст.335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Ведется досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное изучение обстоятельств дела. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 150 млн тенге. Назначены необходимые экспертизы", - сообщил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.
В МВД отметили, что это самое крупное задержание в Казахстане по подозрению в незаконной добыче рачка.
Для справки: артемия (Artemia salina) - ракообразное отряда жаброногих. Длина тела до 1,5 см. Обитает в соленых материковых водоемах всего мира. Плавает в толще воды брюхом вверх. Личинок артемия разводят на рыбоводных заводах для выкармливания мальков рыб.
Добавим, что согласно ч.3 ст.335 УК РК незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, совершенная:
1) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, в том числе осетровых видов рыб;
2) на нерестилищах, в местах размножения других водных животных или на миграционных путях к ним;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
5) с применением самоходного транспортного плавающего средства;
6) на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, –
наказываются штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039113-politsiya-i-knb-proveli-samoe-krupnoe-zaderzhanie-v-kazahstane-video/