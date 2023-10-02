Полиция и КНБ провели самое крупное задержание в Казахстане (видео)

Свыше 15 тонн незаконно добытого рачка артемия салина изъяли полицейские СКО совместно с ДКНБ региона. Это самое крупное задержание в Казахстане по подозрению в незаконной добыче рыбных ресурсов, водных животных или растений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО совместно с коллегами из ДКНБ при координации прокуратуры региона выявили и обезвредили группу североказахстанцев, подозреваемых в добыче рачка артемия салина без разрешительных документов в Мамлютском районе.

На территории зарегистрированного летом предприятия и на частном подворье одного из подозреваемых изъято суммарно свыше 15 тонн, из них свыше 12 тонн переработанного рачка.

В задержании приняли участие сотрудники подразделения специального назначения "Арлан" и специального отряда быстрого реагирования. Также у одного из подозреваемых изъято 6 патронов к нарезному оружию калибра 7,62, у другого - пистолет ПМ с нарезкой для глушителя и 4 патрона к нему.

"Факт зарегистрирован по ч.3 ст.335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". Ведется досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное изучение обстоятельств дела. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 150 млн тенге. Назначены необходимые экспертизы", - сообщил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.

В МВД отметили, что это самое крупное задержание в Казахстане по подозрению в незаконной добыче рачка.

Для справки: артемия (Artemia salina) - ра­ко­об­раз­ное от­ря­да жаб­ро­но­гих. Дли­на те­ла до 1,5 см. Оби­та­ет в со­леных ма­те­ри­ко­вых во­до­емах все­го ми­ра. Пла­ва­ет в тол­ще во­ды брю­хом вверх. Ли­чи­нок артемия раз­во­дят на ры­бо­вод­ных за­во­дах для вы­карм­ли­ва­ния маль­ков рыб.

Добавим, что согласно ч.3 ст.335 УК РК незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, совершенная:

1) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, в том числе осетровых видов рыб;

2) на нерестилищах, в местах размножения других водных животных или на миграционных путях к ним;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) с применением самоходного транспортного плавающего средства;

6) на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией, –

наказываются штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.