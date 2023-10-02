Купили недвижимость в элитных ЖК Астаны: задержаны чиновники акимата Шымкента

Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия Шымкента по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в совершении преступления подозревается руководство городского коммунального предприятия, которое в группе лиц с подконтрольными субподрядчиками и должностными лицами акимата Шымкента путем завышения стоимости работ и товаров совершили хищение бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи.

"Подозреваемые лица взяты под стражу с санкции суда. На незаконно добытые деньги должностными лицами приобретена недвижимость в элитных жилищных комплексах Астаны на сумму более 150 млн тенге. Все имущество арестовано с санкции следственного суда", - отметили в АФМ.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.