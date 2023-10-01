Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Украшения, наркотики и оружие изъяла полиция у кызылординца с судимостью (фото)

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: t.me/police_of_kz

В Кызылординской области стражи порядка задержали ранее судимого мужчину. У него были изъяты украшения, наркотики и оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как сообщает ведомство в своем официальном новостном Telegram-канале, сотрудниками УБОП ДП области задержан ранее судимый за кражу 32-летний житель Кызылорды.

По информации МВД, стражи порядка изъяли у него по месту жительства оружие с патронами, наркотические вещества, а также спрятанные во дворе дома ювелирные украшения.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038955-ukrasheniya-narkotiki-i-oruzhie-izyala-politsiya-u-kyzylordintsa-s-sudimostyu-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.