Украшения, наркотики и оружие изъяла полиция у кызылординца с судимостью (фото)

В Кызылординской области стражи порядка задержали ранее судимого мужчину. У него были изъяты украшения, наркотики и оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как сообщает ведомство в своем официальном новостном Telegram-канале, сотрудниками УБОП ДП области задержан ранее судимый за кражу 32-летний житель Кызылорды.

По информации МВД, стражи порядка изъяли у него по месту жительства оружие с патронами, наркотические вещества, а также спрятанные во дворе дома ювелирные украшения.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.