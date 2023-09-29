Создательницу чатов задержали в Карагандинской области

В Карагандинской области расследуется дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой. Задержана женщина, создавшая чаты в WhatsApp и Telegram, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 до 300 000 тенге на срок от 1 до 3 дней с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Подозреваемую задержали и водворили в ИВС. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

"Предварительно следствием установлены более 100 участников чата "Озимиз гой Арай". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов "Люкс чат", "Чек чат Люкс 100%", "Вклад чат 50%", - отметили в ведомстве.

Иную информацию в интересах следствия в АФМ не разглашают.

"Уважаемые граждане! Убедительно призываем вас быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации!" - призвали в ведомстве.

Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой

Согласно ст.217 УК РК:

1. Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением –

наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.