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Прижал руку двумя пальцами: военнослужащего в Атырау наказали за неуважение к гимну Казахстана

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Военнослужащий с винтовкой за спиной
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырауской области в Макатском районе военнослужащего оштрафовали за неуважение к гимну Казахстана – он прижал правую руку к сердцу двумя пальцами, передает ATPress.kz.

Как пишет издание, инцидент произошел 16 сентября в Макатском районе. До начала военно-спортивной игры "Зарница" прозвучал гимн Казахстана, и один из военнослужащих прижал правую руку к сердцу двумя пальцами и таким образом проявил непочтительность.

"В связи с этим Национальный центр пропаганды государственной символики направил предложение в областное управление внутренней политики и акиму района", – говорится в материале.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 458 КоАП РК. Его оштрафовали на 50 МРП (172500 тенге).

Добавим, что по информации на сайте Акорды, гимн – это один из главных символов государства. В истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах.

Авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. Текст был представлен известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

В целях популяризации звуковой символики страны в 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня "Менiң Қазақстаным". Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания первый президент Казахстана доработал первоначальный текст. Парламент Казахстана на совместном заседании палат 6 января 2006 года внес соответствующие поправки в Указ "О государственных символах" и утвердил новый государственный гимн страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038685-prizhal-ruku-dvumya-paltsami-voennosluzhaschego-v-atyrau-nakazali-za-neuvazhenie-k-gimnu-kazahstana/

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