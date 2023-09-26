Продукты на 100 тыс. тенге купили в магазине по поддельным чекам в Жамбылской области

В Жамбылской области продавцу продуктового магазина в течение месяца показывали поддельные чеки об оплате при покупке продуктов. Стражи порядка задержали подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Владелица продуктового магазина сообщила в полицию, что на протяжении месяца при покупке товаров продавцу предъявляли липовые чеки об оплате. Общая сумма причиненного ущерба составила 110 тысяч тенге.

"Злоумышленники с помощью приложения на смартфоне подделывали чеки о переводе денег на счет магазина, вбивая имя получателя и сумму оплаты. После этого парни показывали продавцу квитанцию, которая была фальшивой", – рассказали в ведомстве.

Стражи порядка установили подозреваемых, ими оказались двое жителей области 19 и 20 лет. Они дали признательные показания. Их отпустили под обязательство о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК.

Также полицейские призвали предпринимателей проявлять бдительность и принимать безналичную оплату за товар только через терминалы банков.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.