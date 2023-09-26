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Вор оставил следы рук и обуви, а также попался на камеру во время кражи в Кокшетау

Опубликовано:

Вор попал в объектив камеры
Вор. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Жителя Кокшетау подозревают в том, что он совершил кражу из магазина - похитил деньги и электронные сигареты. Сумма ущерба составила 500 тыс. тенге, сообщает в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации полицейских, злоумышленник пробрался в магазин ночью, разбив окно камнем.

Стражи порядка выявили 26 следов рук, один след обуви, кроме того были просмотрены записи с камер видеонаблюдения - действия вора попали в объектив.

Отмечается, что магазин не был оснащен сигнализацией, хотя должен быть на особом контроле.

По данному факту был установлен 41-летний мужчина, который ранее уже был судим. Задержанный сообщил, что был пьян и не понимал, что делал.

Дело расследуют по статье 188 УК РК - следствие продолжается.

Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038180-vor-ostavil-sledy-ruk-i-obuvi-a-takzhe-popalsya-na-kameru-vo-vremya-krazhi-v-kokshetau/

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