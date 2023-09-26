Вор оставил следы рук и обуви, а также попался на камеру во время кражи в Кокшетау
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Жителя Кокшетау подозревают в том, что он совершил кражу из магазина - похитил деньги и электронные сигареты. Сумма ущерба составила 500 тыс. тенге, сообщает в новостном Telegram-канале МВД РК.
По информации полицейских, злоумышленник пробрался в магазин ночью, разбив окно камнем.
Стражи порядка выявили 26 следов рук, один след обуви, кроме того были просмотрены записи с камер видеонаблюдения - действия вора попали в объектив.
Отмечается, что магазин не был оснащен сигнализацией, хотя должен быть на особом контроле.
По данному факту был установлен 41-летний мужчина, который ранее уже был судим. Задержанный сообщил, что был пьян и не понимал, что делал.
Дело расследуют по статье 188 УК РК - следствие продолжается.
Отметим, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038180-vor-ostavil-sledy-ruk-i-obuvi-a-takzhe-popalsya-na-kameru-vo-vremya-krazhi-v-kokshetau/