Учитель из Шымкента заплатил 120 тыс. тенге, чтобы стать банкротом

Учитель из Шымкента хотел стать банкротом, чтобы погасить кредит. За помощью он обратился к знакомой, заплатил 120 тыс. тенге, но обещанного не дождался, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В управление полиции Абайского района обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества.

По словам школьного учителя, новая знакомая обещала помочь погасить долг по кредиту путем объявления его банкротом. Свою "услугу" злоумышленница оценила в 120 тысяч тенге. Спустя время педагог так и не дождался обещанного.

Факт полицейские зарегистрировали по ст.190 УК РК "Мошенничество". В результате принятых мер оперуполномоченные задержали подозреваемую и доставили ее в полицию.

Следствием установлена причастность задержанной еще к одной афере. Очередную жертву она обманула на 350 тысяч тенге, обещая безвозмездный государственный грант в размере 5 млн тенге.

Стражи порядка отметили, что женщина ранее была судима за совершение аналогичного преступления, но не извлекла урок из ошибок прошлого. В настоящее время она находится под стражей.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.