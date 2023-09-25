Подозрительные действия 67-летней женщины попали на камеру в Шымкенте
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67-летняя женщина оказалась подозреваемой в краже смартфона в одном из магазинов в Шымкенте. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Работница продуктового магазина в Шымкенте сообщила полиции о пропаже своего смартфона. По ее словам, в последний раз она видела гаджет на прилавке, откуда его потом похитили. Ущерб составил 150 тыс. тенге.
Полицейские Аль-Фарабийского РУП в течение часа установили личность подозреваемой – ею оказалась 67-летняя женщина. Факт зарегистрировали по статье "Кража".
"Пожилая дама, заметив мобильник, сделала вид, что ищет определенный товар на прилавках. Воспользовавшись невнимательностью продавцов, быстро положила телефон в свой пакет и поспешила покинуть торговую точку. Гаджет стражи порядка изъяли и вернули законной владелице", – говорится в сообщении.
Момент кражи смартфона попал на камеры.
Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением до 7 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037948-podozritelnye-deystviya-67-letney-zhenschiny-popali-na-kameru-v-shymkente/