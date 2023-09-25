Подозрительные действия 67-летней женщины попали на камеру в Шымкенте

67-летняя женщина оказалась подозреваемой в краже смартфона в одном из магазинов в Шымкенте. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Работница продуктового магазина в Шымкенте сообщила полиции о пропаже своего смартфона. По ее словам, в последний раз она видела гаджет на прилавке, откуда его потом похитили. Ущерб составил 150 тыс. тенге.

Полицейские Аль-Фарабийского РУП в течение часа установили личность подозреваемой – ею оказалась 67-летняя женщина. Факт зарегистрировали по статье "Кража".

"Пожилая дама, заметив мобильник, сделала вид, что ищет определенный товар на прилавках. Воспользовавшись невнимательностью продавцов, быстро положила телефон в свой пакет и поспешила покинуть торговую точку. Гаджет стражи порядка изъяли и вернули законной владелице", – говорится в сообщении.

Момент кражи смартфона попал на камеры.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: