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Подозрительные действия 67-летней женщины попали на камеру в Шымкенте

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Момент кражи в магазине Шымкента
Момент кражи. Кадр из видео: polisia.kz

67-летняя женщина оказалась подозреваемой в краже смартфона в одном из магазинов в Шымкенте. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Работница продуктового магазина в Шымкенте сообщила полиции о пропаже своего смартфона. По ее словам, в последний раз она видела гаджет на прилавке, откуда его потом похитили. Ущерб составил 150 тыс. тенге.

Полицейские Аль-Фарабийского РУП в течение часа установили личность подозреваемой – ею оказалась 67-летняя женщина. Факт зарегистрировали по статье "Кража".

"Пожилая дама, заметив мобильник, сделала вид, что ищет определенный товар на прилавках. Воспользовавшись невнимательностью продавцов, быстро положила телефон в свой пакет и поспешила покинуть торговую точку. Гаджет стражи порядка изъяли и вернули законной владелице", – говорится в сообщении.

Момент кражи смартфона попал на камеры.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037948-podozritelnye-deystviya-67-letney-zhenschiny-popali-na-kameru-v-shymkente/

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