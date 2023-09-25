АФМ пресечена преступная деятельность в Мангистау (видео)
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Преступная деятельность по сбыту поддельных денежных купюр пресечена в Мангистауской области. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
"Задержанный занимался сбытом поддельных денежных купюр номиналом 50 долларов США.
В ходе проведения контрольного закупа зафиксирован факт реализации путем продажи поддельных денежных купюр. Изъяты фальшивые деньги в общей сумме 3850 долларов", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности других лиц к противоправной деятельности.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
"Уважаемые граждане! Если вы обнаружили фальшивую банкноту, не пытайтесь ее сбыть - желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственностью согласно ст.231 УК РК. Немедленно обратитесь Департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК по номеру 1458", - обратились в ведомстве.
Наказание за сбыт поддельных денег в Казахстане
Согласно ст.231 УК РК:
1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в крупном размере;
4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037933-afm-presechena-prestupnaya-deyatelnost-v-mangistau/