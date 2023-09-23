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Женщина с 3,5 млн тенге вела себя нервно и подозрительно в банке в Костанайской области

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Женщина возле банкомата
Женщина возле банкомата. Иллюстративное фото: BakiBG/Getty Images

На пожилую женщину в одном из банков Рудного обратили внимание полицейские - она вела себя нервно и подозрительно. Благодаря бдительности стражей порядка удалось предотвратить передачу мошенникам 3,5 млн тенге, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Пожилая женщина могла остаться без 3,5 млн тенге в Рудном. Бдительность проявили участковые инспекторы Бекзат Иманбаев и Багдат Исламбек.

Полицейские находились в банке, когда заметили, что пожилая женщина ведет себя нервно и подозрительно.

"Бабушка обратилась к нам с просьбой заказать такси, при этом она параллельно с кем-то разговаривала по телефону. Голос в трубке говорил ей ехать на определенный адрес, где нужно положить на счет деньги. Мы сразу поняли, в чем дело", - рассказал Бекзат Иманбаев.

Стражи порядка начали успокаивать женщину и объяснять, чтобы она положила трубку, так как с ней ведут диалог мошенники. Злоумышленники, в свою очередь, поняли, что их схема раскрыта, и начали кричать в трубку женщине, чтобы она никого не слушала и ушла оттуда.

"В итоге мы бабушку успокоили, заблокировали номер мошенников. Правда, их это не остановило, они звонили еще несколько раз с других номеров. После мы вернулись в банк, положили деньги обратно на счет и отвезли женщину домой. Еще раз рассказали ей о схемах и попросили быть более бдительной", - поделились участковые.

Полицейские и жительница Рудного
Полицейские и жительница Рудного. Фото: ДП Костанайской области

Напомним, ранее в Костанайской области произошла похожая история. 14 сентября таксист Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в Лисаковске и доставить ее в Рудный за 8 тыс. тенге.

Посылку водителю передала 80-летняя пенсионерка и рассказала, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо отвезти вещи. Серику Нагашибаеву ситуация показалась подозрительной, он обратился в полицию.

Выяснилось, что женщина собиралась передать мошенникам 3 млн тенге через такси, которое ей вызвали сами злоумышленники. Полицейские вернули пенсионерке деньги и занялись поисками подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037829-zhenschina-s-35-mln-tenge-vela-sebya-nervno-i-podozritelno-v-banke-v-kostanayskoy-oblasti/

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