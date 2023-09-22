Карагандинец перевел 5 млн тенге неизвестно кому

51-летний житель Караганды после звонка перевел неизвестно кому более 5 млн тенге. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию с заявлением обратился 51-летний житель Караганды. Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил, что некие лица якобы пытаются оформить кредит. Чтобы блокировать их действия, необходимо застраховать счет.

"Итог беседы с незнакомцем оказался безрадостным для заявителя, отправившего неизвестно кому 5 млн 280 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество)", - отметили в МВД РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Карагандинской области в Алматы задержали подозреваемого - 22-летнего гражданина Российской Федерации. Он дал признательные показания.

Полицейские установили причастность задержанного к пяти аналогичным фактам интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Общая сумма ущерба составила более 15 млн тенге.

Ведутся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.