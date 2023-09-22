Карагандинец перевел 5 млн тенге неизвестно кому
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51-летний житель Караганды после звонка перевел неизвестно кому более 5 млн тенге. Подозреваемого в мошенничестве задержали в Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В полицию с заявлением обратился 51-летний житель Караганды. Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.
Он сообщил, что некие лица якобы пытаются оформить кредит. Чтобы блокировать их действия, необходимо застраховать счет.
"Итог беседы с незнакомцем оказался безрадостным для заявителя, отправившего неизвестно кому 5 млн 280 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество)", - отметили в МВД РК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Карагандинской области в Алматы задержали подозреваемого - 22-летнего гражданина Российской Федерации. Он дал признательные показания.
Полицейские установили причастность задержанного к пяти аналогичным фактам интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Общая сумма ущерба составила более 15 млн тенге.
Ведутся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Наказание за мошенничество в Казахстане
Согласно ст.190 УК РК:
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, –
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц;
4) неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037701-karagandinets-perevel-5-mln-tenge-neizvestno-komu/