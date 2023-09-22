Дети после звонка отдали 18 млн тенге: 21-летнего парня осудили в Кокшетау

В Кокшетау вынесен приговор в отношении 21-летнего жителя города, который обманным путем завладел денежными средствами матери-одиночки, воспитывающей двух малолетних детей, передает официальный сайт прокуратуры Акмолинской области.

Установлено, что обвиняемый, действуя в группе лиц, пользуясь отсутствием матери, сообщил малолетним девочкам выдуманную историю о том, что их мать попала в ДТП.

Под предлогом решения проблем злоумышленники завладели деньгами потершей в сумме 18 млн тенге, отложенными на приобретение квартиры.

Суд приговорил 21-летнего парня к 5 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что в Кокшетау дети отдали 18 млн тенге после того, как им позвонили и сказали, что их мать якобы попала в ДТП.

Как пояснили в полиции, злоумышленникам было известно, что в доме есть деньги, которые и были переданы курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали одного из подозреваемых. Полицейские установили, что деньги он перевел на банковские счета предполагаемых сообщников. Мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления продолжились.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК, согласно которой мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.