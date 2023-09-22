"Не понравился ответ мужа": двух женщин в Экибастузе наказали за ложные вызовы полиции

В Экибастузе двух жительниц города наказали за ложные вызовы полицейских. Женщины оплатили штраф в размере более 100 тыс. тенге, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили изданию в ДП региона, первый вызов поступил 15 сентября в 22:35. Тогда 53-летняя жительница Экибастуза сообщила стражам порядка, что в квартире происходит семейный скандал.

По прибытии дверь им открыла женщина. В квартире также находился муж, который спокойно смотрел телевизор. По его словам, полицейских он не вызывал.

"Зафиксировав все на видеожетон, полицейские позвонили на телефон заявителя, который, как оказалось, принадлежал супруге, проживающей в этой квартире. Свой вызов она объяснила тем, что ей не понравился ответ мужа об их детях. Установлено, что каких-либо противоправных действий в квартире не произошло", – рассказали в полиции.

Во втором случае 54-летняя горожанка сообщила, что ее знакомая жалуется на соседей, которые якобы ссорятся. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в квартире семейную пару, которая готовилась ко сну. Участковые инспекторы потратили около часа на то, чтобы выяснить обстоятельства вызова.

"Женщина, находясь в алкогольном опьянении, позвонила в полицию и сообщила не соответствующие действительности сведения", – рассказал начальник отделения местной полицейской службы управления полиции Экибастуза Канат Каримжанов.

Двух женщин, позвонивших в полицию, в итоге наказали по части 1 статьи 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Жительницы города заплатили штраф в размере 30 МРП, или 10 3500 тенге.

Напомним, ранее астанчанка решила пошутить над мужем и записала видео, на котором якобы запечатлен взрыв кухонной плиты. Перепуганный мужчина вызвал все экстренные службы, но вызов оказался ложным.

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