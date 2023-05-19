Школьник на уроке позвонил в полицию и сообщил о террористах в Балхаше

Мальчик. Иллюстративное фото: EMS Productions/Getty Images

Восьмиклассник сообщил о террористах в полицию Балхаша - звонок оказался ложным. Родителей ребенка привлекли к ответственности, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев рассказал о произошедшем.

"Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного, в котором было сообщено о террористах в одной из школ города. На место происшествия были направлены оперативно-следственная группа ОВД и специалисты других экстренных служб. К счастью, звонок не подтвердился", - заявил он.

Сотрудники полиции выяснили, что восьмиклассник на уроке физкультуры взял телефон у одноклассницы и позвонил в полицию. Как отметили стражи порядка, он сделал это, шутя.

Школьника, его родителей, а также сотрудников учебного заведения доставили в полицию.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и наложен штраф.

"В данном случае органами внутренних дел будет подан иск в судебные органы о возмещении причиненного ущерба родителями несовершеннолетнего за ложный вызов спецслужб", - сообщили стражи порядка.

В МВД напомнили, что каждый подобный звонок приносит значительный материальный ущерб государству.

Полицейские подчеркивают, что цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом специальных служб стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021199-shkolnik-na-uroke-pozvonil-v-politsiyu-i-soobschil-o-terroristah-v-balhashe/