Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Платили за месяцы вперед": чужие квартиры незаконно сдавали в аренду алматинцам

Опубликовано:

Один человек передает другому ключи
Ключи. Иллюстративное фото: pexels.com

Двух братьев из Алматы подозревают в обмане горожан. По версии следствия, они сдавали чужие квартиры в аренду, в том числе на длительный срок, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Двух братьев из Алматы 2003 и 2006 годов рождения подозревают в многократном обмане граждан с августа этого года. Их личности были установлены полицией Алмалинского района.

"Как следует из материалов уголовного дела, сначала молодые люди с помощью интернета распространяли объявления о сдаче в аренду посуточных квартир, которых у них не было: получали задаток, отключали мобильный телефон.

Далее, “развивая” свой промысел, братья стали сдавать на длительный срок квартиры, которые сами сняли на сутки. Иногда у них получалось брать оплату за жилье на несколько месяцев вперед. Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. Подозреваемые задержаны", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Установлены шесть аналогичных эпизодов. Обоих братьев проверяют на причастность к другим случаям.

В МВД обратились к возможным жертвам задержанных. В случае опознания почерка совершения мошенничеств, рекомендуется связаться с полицией по телефонам: 8 705 555 77 63 и 8 778 591 91 35.

Ранее мы писали о жительнице Шымкента, которую заподозрили в мошенничестве и обмане как минимум семи жителей столицы, хотевших снять жилье по выгодной цене.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);
  • либо общественными работами до 1000 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037592-platili-za-mesyatsy-vpered-chuzhie-kvartiry-nezakonno-sdavali-v-arendu-almatintsam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.