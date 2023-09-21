"Платили за месяцы вперед": чужие квартиры незаконно сдавали в аренду алматинцам

Двух братьев из Алматы подозревают в обмане горожан. По версии следствия, они сдавали чужие квартиры в аренду, в том числе на длительный срок, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Двух братьев из Алматы 2003 и 2006 годов рождения подозревают в многократном обмане граждан с августа этого года. Их личности были установлены полицией Алмалинского района.

"Как следует из материалов уголовного дела, сначала молодые люди с помощью интернета распространяли объявления о сдаче в аренду посуточных квартир, которых у них не было: получали задаток, отключали мобильный телефон.

Далее, “развивая” свой промысел, братья стали сдавать на длительный срок квартиры, которые сами сняли на сутки. Иногда у них получалось брать оплату за жилье на несколько месяцев вперед. Обманутые граждане обратились за помощью в полицию. Подозреваемые задержаны", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Установлены шесть аналогичных эпизодов. Обоих братьев проверяют на причастность к другим случаям.

В МВД обратились к возможным жертвам задержанных. В случае опознания почерка совершения мошенничеств, рекомендуется связаться с полицией по телефонам: 8 705 555 77 63 и 8 778 591 91 35.

Ранее мы писали о жительнице Шымкента, которую заподозрили в мошенничестве и обмане как минимум семи жителей столицы, хотевших снять жилье по выгодной цене.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге);

либо общественными работами до 1000 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Также у лица могут конфисковать имущество, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.