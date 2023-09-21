Расклеивал брошюры: подозреваемого в пропаганде наркотиков задержали в Алматы (видео)

В Алматы стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в рекламе и пропаганде наркотических средств, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина был задержан мужчина, который, по версии следствия, занимался незаконной рекламой и пропагандой наркотических средств, расклеивая брошюры во дворах близлежащих домов.

По информации ведомства, у 44-летнего задержанного были изъяты 30 брошюр с надписями и ссылкой в наркомагазин. В доме у подозреваемого полицейские нашли еще 205 аналогичных наклеек.

"Установлено, что за каждое объявление "рекламщик" получал денежное вознаграждение либо определенную дозу синтетических наркотиков", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 УК РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров".

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее жители Павлодара стали жаловаться на то, что QR-коды на табличках городских памятников отсылают на наркомагазин.