Жители Павлодара пожаловались, что QR-коды на городских памятниках отсылают на наркомагазин

QR-код. Иллюстративное фото: Johner Images/Getty Images

Жители Павлодара стали жаловаться на то, что QR-коды на табличках городских памятников отсылают на наркомагазин. В полиции прокомментировали произошедшее.

Информация об этом появилась в местном паблике Tipavlo.dar в Instagram. Автор сообщил, что на памятнике герою Советского Союза Канашу Камзину на одноименной улице в Павлодаре установлена табличка с QR-кодом. Раньше он вел на сервис, где можно было узнать биографию героя, но теперь, по словам автора, код отсылает на магазин наркотиков.

В комментариях жители города отметили, что похожая ситуация произошла и с другими памятниками Павлодара.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

"По данному факту полицией Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 299-1, части 1 УК РК, в рамках которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению", - сообщили в ведомстве.

Согласно положениям статьи 299-1 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, совершенная с использованием электронных информационных ресурсов, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026497-zhiteli-pavlodara-pozhalovalis-chto-qr-kody-na-gorodskih-pamyatnikah-otsylayut-na-narkomagazin/