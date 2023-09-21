Молодых людей с деньгами задержали в ВКО (видео)

В Восточно-Казахстанской области задержаны трое подозреваемых в интернет-мошенничестве с ущербом на сумму 80 миллионов тенге. Среди пострадавших - жители разных регионов страны, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Так, в Ульбинский отдел полиции УП Усть-Каменогорска с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный, позвонив ей, представился работником банка.

Собеседник сообщил, что на ее имя оформили денежный кредит. Предлагая свою помощь, лжесотрудник завладел анкетными данными доверчивой женщины и сам оформил на нее кредит в размере 1 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личности троих подозреваемых. В их домах были изъяты вещественные доказательства.

Изъятые деньги. Фото: polisia.kz

На счету у подозреваемых более 50 потерпевших по всему Казахстану, а сумма ущерба составляет около 80 млн тенге.

Установлено, что молодые люди нашли работу через мессенджер. Их роль заключалась в незаконном обналичивании добытых преступным способом денег через банкоматы. После они переводили деньги в криптовалюту, получая определенный процент от сделки.

По делу начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК (Мошенничество), проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

Полицейские предупредили, что самые распространенные способы мошенничества основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания граждан.

Злоумышленники представляются сотрудниками банка, работающими в службе безопасности или в службе финансового мониторинга. Они сообщают человеку о подозрительной активности и предлагают ему продиктовать данные карты, чтобы "банк" принял меры по защите средств. Они также убеждают перевести деньги на отдельный счет якобы для их защиты.

"Гражданам необходимо запомнить, что сотрудники банка не будут сообщать по телефону о каких-либо операциях, происходящих на их банковских счетах. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию", - отметили в МВД.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.