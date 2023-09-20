Талдыкорганцу грозит уголовное наказание за незаконную находку в его авто

В автомобиле жителя Талдыкоргана полицейские обнаружили рыбу, занесенную в Красную книгу Казахстана. Теперь ему грозит уголовное наказание, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

В машине жителя Талдыкоргана нашли рыбу, занесенную в Красную книгу.

"В BMW X5, за рулем которой находился 43-летний мужчина, полицейские обнаружили незаконно выловленную рыбу", – говорится в сообщении.

Одна из рыб, вес которой был более 9 кг, оказалась из осетровых пород, занесенных в Красную книгу РК.

Авто с незаконным уловом задержали в Каратальском районе на автодороге близ Уштобе. Теперь мужчине, как сообщается, грозит уголовное наказание.

"Экспертиза подтвердила, что изъятая рыба – это шип из семейства осетровых. Ущерб составил более 3 млн тенге. Сейчас по факту проводится досудебное расследование", – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.

Напомним, что такой же случай произошел в апреле в ВКО. Мужчина выловил редкий вид рыбы, после чего его обязали выплатить штраф в 3 млн тенге.

Согласно Красной книге Казахстана, рыба шип (аральская популяция) находится под угрозой исчезновения в стране. Обитает в Аральском море и впадающих в него реках повсеместно. При этом в последнее время на севере моря и в реке Сырдарье в пределах Казахстана не встречается.