Талдыкорганцу грозит уголовное наказание за незаконную находку в его авто
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В автомобиле жителя Талдыкоргана полицейские обнаружили рыбу, занесенную в Красную книгу Казахстана. Теперь ему грозит уголовное наказание, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.
В машине жителя Талдыкоргана нашли рыбу, занесенную в Красную книгу.
"В BMW X5, за рулем которой находился 43-летний мужчина, полицейские обнаружили незаконно выловленную рыбу", – говорится в сообщении.
Одна из рыб, вес которой был более 9 кг, оказалась из осетровых пород, занесенных в Красную книгу РК.
Авто с незаконным уловом задержали в Каратальском районе на автодороге близ Уштобе. Теперь мужчине, как сообщается, грозит уголовное наказание.
"Экспертиза подтвердила, что изъятая рыба – это шип из семейства осетровых. Ущерб составил более 3 млн тенге. Сейчас по факту проводится досудебное расследование", – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.
Напомним, что такой же случай произошел в апреле в ВКО. Мужчина выловил редкий вид рыбы, после чего его обязали выплатить штраф в 3 млн тенге.
Согласно Красной книге Казахстана, рыба шип (аральская популяция) находится под угрозой исчезновения в стране. Обитает в Аральском море и впадающих в него реках повсеместно. При этом в последнее время на севере моря и в реке Сырдарье в пределах Казахстана не встречается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037456-taldykorgantsu-prigrozili-ugolovnym-nakazaniem-za-nezakonnuyu-nahodku-v-ego-avto/