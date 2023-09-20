Подозреваемых в избиении врача и медбрата в больнице Талгара поместили под стражу

Подозреваемых в избиении врача и медбрата Талгарской больницы водворили изолятор временного содержания, передает ДП Алматинской области в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Полицией Алматинской области двое подозреваемых в избиении медработников в городе Талгар водворены в изолятор временного содержания", – говорится в публикации.

Как сообщает ведомство, по возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования.

Также в полиции отметили, что, согласно части 2 статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции области", – добавили в ДП.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео жестокого избиения врачей в больнице Талгара. В медучреждении сообщили, что после получения печального известия о кончине отца его сыновья, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем родственники похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ.

Об инциденте сообщили в полицию. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были помещены в реанимацию.

Между тем в Минздраве заявили, что в ЦРБ Талгарского района произошел вопиющий инцидент с совершением недопустимых насильственных действий в отношении медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

"Врач-реаниматолог и медбрат получили тяжелые увечья в результате нападения агрессивных родственников пациента. Данным противоправным действиям должна быть дана адекватная оценка со стороны правоохранительных органов, нападавшие лица должны понести наказание по всей строгости закона", – отметили в ведомстве.

Позже в ДП Алматинской области проинформировали, что данный факт был зарегистрирован по части 2 статьи 106 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны мужчины 1987 и 1994 годов рождения.

Сегодня в Талгарской районной больнице рассказали, из-за чего произошел конфликт с родственниками скончавшегося пациента. Выяснилось, что 64-летнего мужчину доставили с сердечным приступом в ночь на 19 сентября из поселка Актас.

"В 04:50 произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия проводились в течение получаса. В 05:20 была констатирована биологическая смерть", – сообщила руководитель пресс-службы Талгарской районной больницы Гульжан Койшибаева.

Ситуацию также прокомментировала депутат мажилиса Гульдара Нурумова. По ее мнению, пришла пора принять закон о статусе медработника.